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Kumbarasındaki 266 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Mersin'de, 6 yaşındaki ana sınıfı öğrencisi Cesur Latif Çetinkaya, kumbarasındaki 266 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

09.04.2020 15:11 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:12
Mersin 'de, 6 yaşındaki ana sınıfı öğrencisi Cesur Latif Çetinkaya , kumbarasındaki 266 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Silifke ilçesinde anneannesi tarafından bakılan Cesur, İlçe Jandarma Karakolu'nu arayarak kumbarasındaki paralarla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına katkı sunmak istediğini belirtti.
Aileyi ziyaret eden ekipler, kumbaradaki 266 lirayı alarak bağış hesabına yatırdı.
Ekipler, minik Cesur ve anneannesine teşekkür etti. Kumbarasındaki 266 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Çetinkaya, Mersin, Güncel
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