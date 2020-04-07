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Kumbarasındaki 407 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Aydın'da 11 yaşındaki Murat Kaya, Milli Dayanışma Kampanyası'na kumbarasında biriktirdiği 407 lirayı bağışladı.

07.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:56
Aydın 'da 11 yaşındaki Murat Kaya, Milli Dayanışma Kampanyası'na kumbarasında biriktirdiği 407 lirayı bağışladı.
Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Gazipaşa Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya, biriktirdiği harçlıklarıyla destek verdi.
Kaya, Aydın Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak, kumbarasındaki 407 lirayı bağışlamak istediğini söyledi.
Grup üyesi iki kişi, Kaya'nın evine gelerek, kampanya hesabına yatırmak üzere parayı teslim aldı.
Murat Kaya, kampanyaya katıldığı için büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Kumbaramdaki harçlıklarımı vermek istedim. Dışarı çıkamadığım için Vefa timini aradım ve teslim ettim. Çok mutluyum." dedi.
Baba Ahmet Kaya ise oğlunun harçlıklarını bağışlamak istemesi üzerine çok duygulandığını söyledi.
Birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Kaya, "Bu sıkıntılı günleri hep birlikte çok kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı. Kumbarasındaki 407 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Cumhuriyet Mahallesi, Murat Kaya, Aydın, Güncel

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Kumbarasındaki 407 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
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