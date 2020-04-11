Kumbarasındaki paraları "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı
Adıyaman'ın Tut ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Cemre Naz Yüksel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına kumbarasındaki 135 lirayla katıldı.
11.04.2020 20:20 | Son Güncelleme: 11.04.2020 20:26
Küçük kız, kumbarasında biriktirdiği paraları ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkililerine teslim etti.
Yüksel, yetkililerin evlerine gelerek parayı teslim almasından dolayı çok sevindiğini kaydetti.
Kaynak: AA
Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman, Tut, Güncel