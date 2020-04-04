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Kumbarasındaki paralarını yardım kampanyasına bağışlayacak

Kumbarasındaki paralarını yardım kampanyasına bağışlayacak 4 Yaşındaki İkra Su'dan duygulandıran yardım paylaşımı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan 4 yaşındaki İkra Su, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına kumbarasındaki...

04.04.2020 19:49 | Son Güncelleme: 04.04.2020 19:50
Kumbarasındaki paralarını yardım kampanyasına bağışlayacak
4 Yaşındaki İkra Su'dan duygulandıran yardım paylaşımı
ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan 4 yaşındaki İkra Su, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına kumbarasındaki paralarını bağışlayarak anlamlı bir destekte bulundu.
Kdz. Ereğli ilçesinde taksi şoförü Uğur ile ev hanımı Semra Kocaman'ın 4 yaşındaki kızları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı televizyonda izledikten sonra "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına kumbarasında biriktirdiği bozuk paraları bağışlamaya karar verdi. Ailesinin çektiği videoyu sosyal medyada "Tayyip dede bende kumbaramı veriyorum, biz bize yeteriz" sözleri ile paylaştı. Minik İkra su'nun herkesi duygulandıran bu hareketi sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni kazandı. İkra Su Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da "Cumhurbaşkanımız sizi seviyorum" diyerek öpücük gönderdi. Kumbarasındaki paralarını yardım kampanyasına bağışlayacak

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Cumhurbaşkanı, Genel

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Kumbarasındaki paralarını yardım kampanyasına bağışlayacak
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