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Kumbarasındaki parayı kampanyaya bağışladı

TOKAT'ta ilkokul öğrencisi Zehra Alan (9), kumbarasında bilgisayar almak için biriktirdiği 131 lira 60 kuruşu 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

03.04.2020 16:19 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:19
Kumbarasındaki parayı kampanyaya bağışladı

TOKAT'ta ilkokul öğrencisi Zehra Alan (9), kumbarasında bilgisayar almak için biriktirdiği 131 lira 60 kuruşu 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

Kent merkezinde yaşayan Zübeyde ve Mustafa Alan çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü olan İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Zehra Alan, bilgisayar almak için 3 aydır kumbarasında biriktirdiği parayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı. 155'i arayarak polislerden yardım isteyen Zehra Alan, kumbarasını polis ekiplerine teslim etti. Polis ekipleri ise parayı kampanya hesabına yatırmak için bankaya gitti. Bankada açılan Zehra'nın kumbarasından 3 ayda biriktirdiği 131 lira 60 kuruş çıktı. Zehra'nın adına polis ekipleri parayı kampanya hesabına yatırdıktan sonra dekontunu kendisine teslim ederek duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Bilgisayar almak için 3 aydır para biriktirdiğini söyleyen Zehra Alan, "Babamla birlikte haberleri izliyordum. Sonra Cumhurbaşkanımız aylığını bağışladığını söyledi. Benim de aklıma kumbaramda biriken paraları bağışlamak geldi. Ben bilgisayar almayı düşünüyordum, vazgeçtim. İhtiyacı olan kişilere vermek istedim" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Mustafa Alan, Bilgisayar, Polis, Güncel
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