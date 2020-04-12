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Kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Eyüpsultan'da yaşayan 9 yaşındaki Betül Nur Çelik, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

12.04.2020 17:12 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:22
Kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Eyüpsultan'da yaşayan 9 yaşındaki Betül Nur Çelik, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi'nde yaşayan Çelik ailesinin 9 yaşındaki kızı Betül Nur, kumbarasında biriktirdiği 523 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı. İlkokul öğrencisi Betül Nur, kumbarasında biriktirdiği parayı "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istediğini ailesine söyledi. Betül Nur'un bu isteği üzerine babası yetkililere ulaştı. Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığından gelen görevliye süslediği kumbarasını veren Betül Nur, "Herkes bağış yapsın" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Güncel
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