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Kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Gaziantep'te 11 yaşındaki İrem Nur Polat, kumbarasında biriktirdiği parasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

14.04.2020 11:05 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:05
Kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Gaziantep 'te 11 yaşındaki İrem Nur Polat, kumbarasında biriktirdiği parasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Saçaklı Mahallesi'nde dedesi ve ninesiyle yaşayan ortaokul öğrencisi Polat, Gaziantep Valiliği bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak kumbarasında biriktirdiği parasını kampanyaya bağışlamak istediğini söyledi.
Bunun üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan Polat'ı evinde ziyaret etti.
Bağışlanan bir miktar parayı alan ekip, banka şubesine giderek bağışı yatırdı ve makbuzu Polat'a götürdü.
Polat, kendisine yardımcı olan herkese teşekkür ederek "Polis ağabeylere ve ablalara çok teşekkür ederim bana yardımcı oldular ve hep dışarıdalar. Sağlık çalışanları bizim için çalışıyorlar. Ben onlar için evde duruyorum. Arkadaşlarımın evde kalmasını istiyorum." dedi.
Ekip ise Polat'a Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep, İrem Nur, Kültür Sanat
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