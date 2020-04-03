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Kumbarasını bağışlayan Elanur'a, Başkan Cabbar'dan jest

Develi ilçesinde tablet almak için biriktirdiği parayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm Kampanyasına bağışlayan 9 yaşındaki Elanur Tan'a, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar tablet hediye etti.

03.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:08
Kumbarasını bağışlayan Elanur'a, Başkan Cabbar'dan jest
Develi ilçesinde tablet almak için biriktirdiği parayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm Kampanyasına bağışlayan 9 yaşındaki Elanur Tan'a, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar tablet hediye etti.

Ümit-Hatice Tan çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü Elanur Tan, tablet alabilmek için okul ve bayram harçlıklarını kumbaraya attığını söyleyerek, " Cumhurbaşkanı 'mızın yardım açıklamasını duyduktan sonra kumbaramı anneme getirdim ve 'Bu da benim yardımım olsun' dedim. 'Tableti daha sonra alırız' diye düşündüm. Biriktirdiğim paraları bankaya yatırdık. İnşallah bu virüsü hep birlikte yeneceğiz" dedi.

Elanur'un bu fedakarlığından çok etkilenip aynı zamanda gururlandığını belirten Cabbar Başkan "Küçük kardeşimiz herkesin muhakkak yapacak bir şeyleri olduğunu bize çok güzel şekilde öğretmiştir. Kendisini bu fedakarca davranışından dolayı kutluyorum. Onu böylesi vicdanlı yetiştiren anne babasını da tebrik ediyorum. Çok sevip de almaktan vazgeçtiği tableti de kendisine gururla hediye ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Mehmet Cabbar, Develi, Güncel
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