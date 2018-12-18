Kümbet Yeniköy İlkokul İnşaatı Devam Ediyor

Eskişehir
'in İnönü
ilçesine bağlı Kümbet Yeniköy Mahallesi
'nde Eylül
ayında yer teslimi gerçekleştirilen dört derslikli ilkokul inşaatı devam ediyor.
İlçeye bağlı Kümbet Yeniköy Mahallesi'nde yapımına devam eden ilköğretim okul binasında kaba inşaat ve çatı tamamlandı. İnce işçiliği devam eden okulda sırası ile yer kaplamaları, boya, eletirdik ve sıhhi tesisatı yapılacak. Bina içinde yapılan çalışmalar sonrası çevre düzenlemesine geçilerek okul inşaatı tamamlanmış olacak. İlçeye Bağlı Kümbet Yeniköy Mahalle'sinde taşımalı sistem ile mahalle dışındaki okullarda eğitim gören öğrenci velilerinin İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt
'tan talepleri doğrultusunda başlatılan çalışmalar sonrası yer teslimi ile inşaatına başlanan ilkokul 2019-2020 eğitim öğretim dönemine öğrencilere kapılarını açacak. - ESKİŞEHİR
Eskişehir,Yeniköy Mahallesi,Yeniköy,Kümbet
Kaynak: İHA