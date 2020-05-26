KUMBURGAZ'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA RAĞMEN DENİZE GİRDİLER

Çok sayıda vatandaş sahilde güneşlendi.

26.05.2020 13:50 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:55
Çok sayıda vatandaş sahilde güneşlendi.
İbrahim YILDIZİSTANBUL, (DHA)
Sokağa çıkma yasağının son gününde Büyükçekmece Kumburgaz'da vatandaşlar yasağa rağmen denize girdi. Koronavirüs önlemleri kapsamında Ramazan Bayramı nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı gece 00.00 itibariyle sona erecek. Büyükçekmece'ye bağlı Kumburgaz Mahallesi'nde bulunan vatandaşlar sokağa çıkma yasağına rağmen denize girdiler. Kumsalda güneşin keyfini çıkartan vatandaşlardan bazıları ise çocuklarını da denize soktuğu görüldü. KUMBURGAZ’DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA RAĞMEN DENİZE GİRDİLER

Kaynak: DHA

Etiketler: Büyükçekmece, Kumburgaz, DHA, Güncel, Haber

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