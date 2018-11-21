Kumda Kavrulan Çekirdek İlgi Görüyor

Gercüş
ilçesinde evlerde meşe külüyle kaynatılıp, odun ateşinde kumla kavrularak üretilen çekirdekler ilgi görüyor.
Çekirdekleri tencerede kaynattıktan sonra kumda odun ateşinde kızdırarak ısıttıklarını belirten vatandaşlar, daha sonra haşladıkları çekirdekleri ısınan kumla birleştirerek sürekli karıştırdıklarını dile getirdi.
Belirli bir müddet sonra elekten geçirip kumlarla ayrıştırılan çekirdeklerin daha sonra çuvalın içine konulup tüketime hazır hale getirildiğini kaydeden vatandaşlar, bu işin oldukça meşakkatli ve zahmetli olduğunu söyledi.
Ürettikleri çekirdeklerin yoğun talep gördüğünü belirten vatandaşlar, "Kumdan lezzetini alan bu ürünü kışın tüketiyoruz ve misafirlere ikram ediyoruz." dedi.
21 Kasım 2018 Çarşamba 18:56