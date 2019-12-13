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Kümes hayvancılığı üretimi

Türkiye'nin yumurta üretimi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 3 artışla 1,7 milyar adet oldu.

13.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:52Kümes hayvancılığı üretimi
'nin yumurta üretimi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 3 artışla 1,7 milyar adet oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, yumurta üretim miktarı ekimde bir önceki aya göre yüzde 3, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 artış gösterdi. Ekimde 1,7 milyar adet tavuk yumurtası üretildi.
Ekimde kesilen tavuk sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,5 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 arttı ve 104 milyon olarak kayıtlara geçti.
Kesilen hindi sayısı ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,5, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azaldı. Ekimde kesilen hindi sayısı 579 bin oldu.
Tavuk eti üretimi, ekimde aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3,6 arttı ve 188 bin 557 ton olarak gerçekleşti.
Hindi eti üretimi de bir önceki aya kıyasla yüzde 5,2, geçen yılın aynı ayına göre 4,6 arttı ve 5 bin 926 ton olarak kaydedildi.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, tavuk eti üretimi ekimde aylık bazda yüzde 1,5 azalış kaydetti. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi geçen yılın ekim ayına göre yüzde 3,8 arttı.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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