Kümes Hayvancılığı Üretimi İstatistikleri Açıklandı

Tavuk yumurtası üretimi 1,7 milyar adet olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK
), 2018 yılı Ekim ayı kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; tavuk yumurtası üretimi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 4,6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 arttı. Kesilen tavuk sayısı 101 milyon, kesilen hindi sayısı ise 580 bin adet oldu. Kesilen tavuk sayısı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 6,6 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 azaldı. Ekim ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 4,2, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 arttı.
Tavuk eti üretimi 181 bin 952 ton, hindi eti üretimi ise 5 bin 666 ton olarak gerçekleşti. Tavuk eti üretimi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 9,6 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 azaldı. Ekim ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 3,8 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,6 arttı.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 2,1 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 azaldı. - İSTANBUL
13 Aralık 2018 Perşembe 10:16