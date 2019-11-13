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Kümes hayvancılığı üretimi verileri açıklandı

Tavuk yumurtası üretimi 2019 Eylül döneminde yüzde 3,2 artarak 1,7 milyar adet olarak gerçekleşti.

13.11.2019 10:03 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:08Kümes hayvancılığı üretimi verileri açıklandı
Tavuk yumurtası üretimi 2019 döneminde yüzde 3,2 artarak 1,7 milyar adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Eylül dönemi kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı. Buna göre; tavuk yumurtası üretimi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,2, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttı.

Kesilen tavuk sayısı 104 milyon, kesilen hindi sayısı ise 594 bin adet oldu

Kesilen tavuk sayısı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 11,9, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 arttı. Eylül ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 22, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 arttı.

Tavuk eti üretimi 188 bin 165 ton, hindi eti üretimi ise 5 bin 635 ton olarak gerçekleşti

Tavuk eti üretimi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 15,1, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 arttı. Eylül ayında hindi eti retimi ise bir önceki aya göre yüzde 19,3 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 azaldı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 2,9 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 arttı. - İSTANBUL

Eylül, Ekonomi

Kaynak: İHA

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