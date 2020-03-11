Kümes hayvancılığı üretimi verileri açıklandı
Tavuk eti üretimi 2020 ocak döneminde yüzde 8,8 artarak 183 bin 713 ton, tavuk yumurtası üretimi de yüzde 2,6 artarak 1,8 milyar adet olarak gerçekleşti.
11.03.2020 10:15 | Son Güncelleme: 11.03.2020 10:15
Tavuk eti üretimi 2020 ocak döneminde yüzde 8,8 artarak 183 bin 713 ton, tavuk yumurtası üretimi de yüzde 2,6 artarak 1,8 milyar adet olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 ocak dönemi kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı. Buna göre; ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk eti üretimi yüzde 8,8, kesilen tavuk sayısı yüzde 6, tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,6 artarken, hindi eti üretimi yüzde 7,4 azaldı.
Ocak ayında bir önceki aya göre tavuk eti üretimi yüzde 0,3 azalarak 183 bin 713 ton olarak gerçekleşti. Ocak ayında bir önceki aya göre kesilen tavuk sayısı yüzde 0,8 azalarak 103 milyon adet oldu. Ocak ayında bir önceki aya göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 1,6 artarak 1,8 milyar adet oldu. Ocak ayında bir önceki aya göre hindi eti üretimi yüzde 21,1 azalarak 4 bin 705 ton olarak gerçekleşti.
(İHA)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 ocak dönemi kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı. Buna göre; ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk eti üretimi yüzde 8,8, kesilen tavuk sayısı yüzde 6, tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,6 artarken, hindi eti üretimi yüzde 7,4 azaldı.
Ocak ayında bir önceki aya göre tavuk eti üretimi yüzde 0,3 azalarak 183 bin 713 ton olarak gerçekleşti. Ocak ayında bir önceki aya göre kesilen tavuk sayısı yüzde 0,8 azalarak 103 milyon adet oldu. Ocak ayında bir önceki aya göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 1,6 artarak 1,8 milyar adet oldu. Ocak ayında bir önceki aya göre hindi eti üretimi yüzde 21,1 azalarak 4 bin 705 ton olarak gerçekleşti.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Güncel
Survivor'da yarışan Ersin Korkut'un 4 yıldır baktığı köpeği hayatını kaybetti
Güncel
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok
Güncel
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın
Güncel
Koronavirüs uzmanından korkutan açıklama: Bir yıl içinde dünyanın yüzde 40 ila 50'sine bulaşacak
Güncel
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların tatil edilmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürüyor
Güncel
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi
Güncel
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu