Kümesi yanan üreticiye Babalar Günü'nde bin 200 tavuk hediye edildi - İZMİR

İzmir'de geçen ay kümesinde çıkan yangında 600 tavuğu telef olan üreticiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatlarıyla Babalar Günü'nde bin 200 tavuk verildi.

21.06.2020 16:53 | Son Güncelleme: 21.06.2020 17:22
İzmir'de geçen ay kümesinde çıkan yangında 600 tavuğu telef olan üreticiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatlarıyla Babalar Günü'nde bin 200 tavuk verildi.
Bornova ilçesine bağlı Kurudere Mahallesi'nde yaşayan tavuk üreticisi Yasin Davran'ın bir kümesinde Mayıs ayında çıkan yangında 600 tavuğu telef oldu. İşletmenin tekrar faaliyete geçmesi için çalışma başlatan Tarım ve Orman İzmir İl Müdürlüğü ekipleri hayırseverlerin de verdiği destekle yanan 135 metrekarelik kümesi onardı.
Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Mustafa Özen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Davran'ın kümesinin yandığını duyduklarında çok üzüldüklerini, Bakan Pakdemirli'nin talimatı üzerine çalışma yaptıklarını söyledi.
Hayırseverlerin desteğine çok teşekkür eden Özen, "Yangının çıktığı kümesi yeni baştan inşaa edildi. Telef olan 600 tavuk yerine bin 200 tavuk teslim edildi. Biz toplum olarak bu tür işlerde el ele veren tek milletiz. Bu örneklerin çoğaltılması gerekiyor. Biz burada üreticimizin ayrıca Babalar Gününü kutluyoruz. Üreticilerimizin iyi ve kötü gününde yanında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz." dedi.
Tavuk üreticisi Yasin Davran da kümesinde çıkan yangında çok üzüldüğünü belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın başlattığı çalışma kampanyasında hayırseverlerimiz bana destek oldu. Bakanımız zor durumda ailemin yanımda oldu. Beni zor günümde ayağa kaldırdı. Çok mutluyum." şeklinde konuştu. Kümesi yanan üreticiye Babalar Günü’nde bin 200 tavuk hediye edildi - İZMİR

Kaynak: AA

Etiketler: Babalar Günü, İzmir, Güncel, Haber

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