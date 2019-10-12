Kumkapı, mis gibi 'balık' kokmaya hazır!

Fatih Belediyesi ve KUMDER (Kumkapı Turistik Restoranları ve Esnafları Dayanışma Derneği) tarafından 12 - 13 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan 'Fatih Belediyesi Balık Festivali'nde vatandaşlara binlerce balık ekmek ikram edilecek, oltayla balık tutma yarışması yapılacak.

KUMKAPI'DA BALIK EKMEK DAĞITILDI

Vatandaşlar, balık ekmek alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Balık sezonunun başlamasıyla birlikte balıkçılığın gelişimine katkı sağlamak ve balık tüketimini arttırmak amacıyla Fatih Belediyesi KUMDER (Kumkapı Turistik Restoranları ve Esnafları Dayanışma Derneği) ile bu yıl 15'incisi düzenlenen 'Fatih Belediyesi Balık Festivali' başladı.Kumkapı Meydanı'nda düzenlenen festivale Ak Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Ak Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin, KUMDER Başkanı Kemal Duranoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, sponsor firmaların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Mehter marşlarıyla başlayan festival, protokol konuşmalarıyla devam etti. Ardından festivale katkı sunan firmalara sahnede çiçek ve plâket takdim edildi. Başkan M. Ergün Turan, balık tezgâhının başına geçti. Balık ekmek alabilmek için saatler öncesinden alana gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Balık ekmek ikram edilen vatandaşlara sonrasında helva ikramında da bulunuldu.

İKİNCİ GÜN OLTAYLA BALIK TUTMA YARIŞMASI

'Fatih Belediyesi Balık Festivali' kapsamında 13 Ekim Pazar günü de oltayla balık tutma yarışması yapılacak. Balıkçılar, saat 06.00'da oltalarını Galata Köprüsü'nden Haliç'in sularına sallayacak. Öğlene kadar en çok balığı tutan yarışmacılara ödülleri düzenlenecek törenle verilecek. Festival balık ekmek dağıtımıyla sona erecek.