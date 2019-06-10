Kumla'da seyyara geçit yok

Bursa
'nın sayfiye merkezlerinden Gemlik
ilçesinde seyyar satıcılara yönelik zabıta operasyon yaptı.
Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ve Bursa Büyükşehir Belediyesi
zabıta ekipleri polisin de desteğiyle Kumla'da seyyar satıcılara yönelik uygulama yaptı. Kumla'da vatandaş tarafından şikayet edilen ve yaya yolunu işgal eden seyyar satıcılar kaldırıldı. Denetimde bilhassa yaya yürüyüş yolları üzerinde tezgah açan seyyar işportacılara karşı kararlı mücadeleyi sürdüren ekipler, yürüyüş yoluna çeşitli objeleri koyan esnaf için de uyarılarda bulundu.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan
, zabıta ekiplerini tebrik ederken, yaz mevsiminde tatil bölgelerinde belediye ekiplerinin çalışmalarını özenli bir şekilde sürdüreceğinin de belirtti.
Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerin sıklaşacağını belirtirken, çevre il ve ilçelerden gelen ve Gemlik'in özellikle Küçükkumla
Mahallesi Abdullah Aslan
Caddesi üzerinde açılan seyyar tezgahların kayıtlı esnafları da mağdur ettiği, yapılan denetimlerde ise bir miktar tekstil malzemesinin muhafaza altına alındığı ifade edildi. - BURSA
Kaynak: İHA
Güncel