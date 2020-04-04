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Kumlu'da havadan dezenfeksiyon çalışması (2)- Yeniden

HATAY'ın Kumlu ilçesinde, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamda zirai ilaçlama uçağıyla dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

04.04.2020 22:18 | Son Güncelleme: 04.04.2020 22:19
Kumlu'da havadan dezenfeksiyon çalışması (2)- Yeniden

HATAY'ın Kumlu ilçesinde, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamda zirai ilaçlama uçağıyla dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

Kumlu Belediye Başkanı Mehmet Deli'nin girişimleriyle ilçe merkezi ve bağlı mahallelerdeki evler, zirai ilaçlama uçağıyla dezenfekte edildi. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kararlı olduklarını ve vatandaşların sağlığının kendileri için son derece önemli olduğunu belirten Başkan Deli, "Bugüne kadar ilçemiz geneli ve bağlı mahallelerimizde salgına yönelik aldığımız tedbirlere bir yenisini daha ekledik. İlçemize bu illeti geçirmeme konusunda son derece kararlıyız ve bu kapsamda alınması gereken tüm önlemleri alıyoruz. İlçemiz genelinde meydan, cadde, sokak, iş yerleri, pazar yerleri ve halkın yoğun olarak bulundu bölgeleri belediyemiz ekipleriyle günlük olarak dezenfekte ediyoruz. Bugün de bir ilki gerçekleştirerek ilçemizi havadan dezenfektan ile dezenfekte ettik. Bizler vatandaşlarımız için mesai kavramı, gece gündüz dinlemeden mücadele ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu kapsamda bizlere yardımcı olmalarını istiyor ve evlerinden çıkmamalarını önemle rica ediyoruz" dedi.Başkan Deli, uçakla yapılan dezenfeksiyon çalışmasını belediye hoparlöründen anons ederek vatandaşlara duyurdu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Mehmet Deli, Koronavirüs, Kumlu, Güncel
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