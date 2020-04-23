Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Kumlu HEM'den 23 Nisan etkinliği

Kumlu HEM'den 23 Nisan etkinliğiHATAY'ın Kumlu ilçe Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından hazırlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde ziyaret edilen çocuklar, müzik eşliğinde eğlendi ve çeşitli hediyeler verildi.

23.04.2020 13:43 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:50
Kumlu HEM'den 23 Nisan etkinliği
HATAY'ın Kumlu ilçe Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından hazırlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde ziyaret edilen çocuklar, müzik eşliğinde eğlendi ve çeşitli hediyeler verildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlı kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Kumlu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü çocukları unutmadı. Çocuklar için at arabası bayrak, balon ve '23 Nisan Kutlu Olsun', 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' yazılı afişlerle süsledi. Etkinlik kapsamında, Kaymakam Ercan Kayabaşı, Belediye Başkanı Mehmet Deli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali İbiş, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Duman Yurtseven çocukları evlerinde ziyaret etti. Ziyarette çocuklar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü öğretmenlerince hazırlanan müzik eşliğinde eğlendi. Ayrıca gitar çalan öğretmen ve öğrenciler çeşitli şarkılar söyleyip eşlik etti. Daha sonra da çocuklara günün anısına çeşitli hediyeler verildi.
Ziyaret sırasında konuşan Kaymakam Ercan Kayabaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinliklerden dolayı HEM Müdürü Hasan Duman Yurtseven'e teşekkür etti. Kaymakam Kayabaşı, çocukların bu etkinlikle çok mutlu olduklarını, yüzlerinde gülücüklerin, kalplerinde sevgi ve umut çiçeklerinin hiç solmamasını temenni etiğini belirterek, 'Bunun için büyük gayret sarf ettiğimiz bütün çocuklarımızın ve Türk ulusunun bayramı kutlu olsun. Ayrıca Kumlu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün yapmış olduğu bu anlamlı çalışmadan dolayı tüm emeği geçenler adına Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Duman Yurtseven'e teşekkür ediyorum' dedi. Kumlu HEM’den 23 Nisan etkinliği

Kaynak: DHA

Etiketler: 23 Nisan, Kumlu, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi Haberler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi
AVM’ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi Haberler
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu ilimizden güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti Haberler
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu ilimizden güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti
Erdoğan’a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haberler
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun Haberler
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı Haberler
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden fotoğrafları çeken isim bulundu Haberler
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden fotoğrafları çeken isim bulundu
173 yıl sonra tarih tekerrür etti! Osmanlı’yı hatırlatıp Türkiye’ye teşekkür ettiler Haberler
173 yıl sonra tarih tekerrür etti! Osmanlı'yı hatırlatıp Türkiye'ye teşekkür ettiler
Haberler››Güncel››Kumlu HEM'den 23 Nisan etkinliği - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:07: Van-Bahçesaray karayoluna çığ düştü - Haber 16:07: Beyoğlu'nda coşkulu 23 Nisan kutlaması - Haber 16:07: Şahinbey Belediyesinden kortejli 23 Nisan kutlaması - Haber 16:06: Karabük ve Bolu'da 23 Nisan'da doğan çocuklara "sürpriz" kutlama - Haber 16:06: Düzce'de hazırlanan tırla çocuklara oyuncak dağıtıldı - Haber 15:56: Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti - Haberler 15:40: Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti - Haber 15:15: Serenay Sarıkaya, Instagram'da sevgilisi Cem Yılmaz'ın doğum gününü kutladı: İyi ki varsın - Magazin 14:07: Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı - Haber 13:28: Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı - Haber 10:58: Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak - Ekonomi