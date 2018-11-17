Kumluca Belediyesinin Olimpos Projesine Ödül

Kumluca Belediyesi
, Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenen yarışmada, Olimpos Ören
Yeri Çevre Düzenleme Projesi ile ödüle layık görüldü.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kültürel mirası koruma ve özendirme projelerini teşvik etmek amacıyla TKB tarafından düzenlenen yarışmaya, 62 belediyeden 123 proje ve uygulama katıldı.
YAPEX Restorasyon Fuarı'nda düzenlenen ödül töreninde, 5 farklı kategoride dereceye giren belediyelere ödülleri verildi.
Kumluca Belediyesi de "Olimpos Ören Yeri Çevre Düzenleme Projesi ile ödüle layık görüldü.
Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, yaptığı açıklamada, Olimpos Antik Kenti'ne yaptıkları çalışma dolayısıyla TKB tarafından ödüle layık görülmelerinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.
Tarihi ve kültürel mirasları gelecek nesillere aktaracak her türlü çalışmayı desteklediklerini dile getiren Göven, şunları kaydetti:
"Kumluca'mızda Olimpos, Rhodiapolis gibi daha bir çok antik kentimiz mevcut. Bu kentlerimizin korunması gelecek nesillere aktarılması önemli. Olimpos için yaptığımız çalışmanın ödüle layık görülmesinden büyük bir mutluluk duyduk. Çalışmalarımız devam edecek."
Kumluca Belediyesi,Kumluca,Olimpos
17 Kasım 2018 Cumartesi 18:01