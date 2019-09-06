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Kumluca Belediyespor sezonu açtı

Süper Amatör Kümede top koşturan Kumluca Belediyespor için 2019-2020 Futbol Sezon açılışını, düzenlenen tören ile gerçekleştirildi.

06.09.2019 12:06 Kumluca Belediyespor sezonu açtı
Süper Amatör Kümede top koşturan Kumluca Belediyespor için 2019-2020 Futbol Sezon açılışını, düzenlenen tören ile gerçekleştirildi.

Kumluca Temel Eğitim Mahallesinde bulunan şehir stadında gerçekleştirilen açılış törenine, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlar ve Kumluca Belediyespor Kulübü Başkanı Ali Okur, futbolcuların aileleri ve sporseverler katıldı. Açılış töreninde Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, futbolculara ve törene katılanlara tatlı dağıttırdı. Merkez Yeni Cami İmam Hatibi Samet Yorgancı tarafından yapılan açılış duasından sonra Kumluca Belediyespor ile 1954 Finike Gençlikspor arasında hazırlık maçı yapıldı. Karşılaşmada Kumluca Belediyespor 1954 Finike GençlikSpor'u 7 - 0 mağlup etti.

Açılış töreninde konuşma yapan Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "Gözleri başarı için parlayan gençlerimizi Kumluca Halkımıza emanet ediyoruz. Kumluca'mızı Antalya genelinde hatta Türkiye'de tanıtacak olan gençlerimize, özelliklede Kumluca Belediyespor Kulübümüzün yeni yönetim kadrosuna ve teknik yönetimimize çıktıkları yolda başarılar diliyoruz. Yeni Futbol sezonumuz hayırlı olsun" dedi. - ANTALYA

Kumluca Belediyespor, Kumluca, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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