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Kumluca Ceza Evi ve Adliyesinde önlemler genişletildi

Korona virüsle mücadele kapsamında Kumluca Adliye Sarayında alınan önlemeler genişletildi.

04.04.2020 10:41 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:42
Kumluca Ceza Evi ve Adliyesinde önlemler genişletildi
Korona virüsle mücadele kapsamında Kumluca Adliye Sarayında alınan önlemeler genişletildi.

Virüsün ortaya çıkmasından sonra uzman ekipler tarafından dezenfekte edilen Kumluca Kapalı Cezaevi ve Adliye sarayı artık günlük önlemlerle tedbirlerini arttırıyor. Adliye binasına ve cezaevine giren personelin ve vatandaşın zorunlu kullanımına sunulan el dezenfektanının temini, dezenfekte işlemlerinin gün içerisinde sıklaştırılması gibi ilk anda alınan önleyici tedbirlerin kapsamı genişletiliyor.

Alınan önlemler çerçevesinde adliyeye başvuran vatandaşın kapıdan isteği soruluyor, ifade verme gibi içeriye girme mecburiyeti bulunmayan durumlarda vatandaşın isteği ile ilgili birimin memuruna telefonla bildiriliyor. İlgili memur adliye kapısına gelerek vatandaşın işlemini yapıyor. Bu sayede adliye girişlerine de sert bir sınırlama ve tedbir getirilmiş oluyor.

Adliyede geniş çaplı dezenfekte

Adliye binasında korkuluk demirleri, tuvaletler, kapı kolları, duvar seramikleri gibi tüm bölümler en küçük detaylarına kadar görev yapan personel tarafından sürekli düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Adliyeye ve cezaevine personelinin bina girişinde ve gün içerisinde ateşi ölçülerek takibi yapılıyor. Mahkumların ve personelin sağlıklarının korunması için 14 gün çalışma/ 14 gün dinlenme çalışma düzenine geçen cezaevi personelinden 14 gün çalışma vardiyasında olanlara Kumluca Ziya Gökalp Yatılı Bölge Ortaokulunda barınma imkanı sağlandı.

Virüs tehlikesi geçinceye kadar önlem ve tedbirler düzenli ve sıkı bir şekilde yapılacağı belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kumluca, Güncel
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