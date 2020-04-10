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Kumluca'da 1 milyon 660 bin TL dağıtıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşık 1 milyon 660 bin TL dağıtıldı.

10.04.2020 10:58 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:59
Kumluca'da 1 milyon 660 bin TL dağıtıldı
Antalya 'nın Kumluca ilçesinde Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşık 1 milyon 660 bin TL dağıtıldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde hükümet tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında şartlara uyan ailelere Jandarma ve Polis ekipleri tarafından paralar nakit olarak ikamet adreslerine gidilerek dağıtıldı. Paralar jandarma bölgesine, jandarma ekipleri ve emniyet bölgesinde de emniyet ekipleri tarafından teslim edildi.

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1 Milyon 218 Bin TL, ayrıca engelli vatandaşlar için de 442 Bin TL yardım dağıtıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Kumluca, Güncel
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