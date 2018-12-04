Kumluca'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri

Antalya
'nın Kumluca
ilçesi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
nedeniyle etkinlikler düzenlendi.
Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından yürütülen ÇOGEP "Engel Siz Olmayın Yeter 2" projesi kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi. Şenliğe, Sarıcasu Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulu, Kasapçayırı Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfları, Sarıkavak 1 ve 2 Kademe Uygulamalı Okulu, 80 yıl Beykonak
Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfları ve Özel Özdemir Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören yaklaşık 150 engelli öğrenci katıldı. Kumluca Belediyesi
Günay Sahil Tesislerinde düzenlenen şenlik sonunda öğrenci aileleri ve katılımcılara yemek ikramında bulunuldu. Etkinliğe İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan
ve eşi Sare Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Falay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin ve şube müdürleri katıldı. - ANTALYA
Antalya,Dünya Engelliler Günü,3 Aralık,Kumluca
04 Aralık 2018 Salı 12:16