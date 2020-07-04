Kumluca'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
04.07.2020 19:44 | Son Güncelleme: 04.07.2020 19:50
Toptaş Mahallesi Toptaş Göleti mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü bağlı 4 yangın söndürme helikopteri, 22 arazöz, 3 dozer, 1 ambifik uçak ve 60 orman işçisiyle yangına müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangında, 4 hektarlık alan zarar gördü.
Kaynak: AA