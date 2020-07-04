Kumluca'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

04.07.2020 19:44 | Son Güncelleme: 04.07.2020 19:50
Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Toptaş Mahallesi Toptaş Göleti mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü bağlı 4 yangın söndürme helikopteri, 22 arazöz, 3 dozer, 1 ambifik uçak ve 60 orman işçisiyle yangına müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangında, 4 hektarlık alan zarar gördü. Kumluca’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Antalya, Kumluca, Güncel, Haber
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