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Kumluca'da ejder meyvesi hasadı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ejder meyvesi (pitaya) hasadına başlandı.

31.07.2019 14:02 Kumluca'da ejder meyvesi hasadı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde ejder meyvesi (pitaya) hasadına başlandı.
Beykonak Mahallesi'nde iki yıl önce serasında ejder meyvesi üretimine başlayan Bilal Bayram, bu yılın ilk hasadını gerçekleştirdi.
Bayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, haziran başından itibaren çiçek açmaya başlayan ejder bitkisinin meyvelerinin 50 günde olgunlaştığını söyledi.
Meyvenin üretiminde gübreleme ve kimyasal mücadele yapmadığını belirten Bayram, "1,5 dönümlük alanda üretim yapıyorum. Fidanlarımız iki yaşını doldurdu. Tanesini 5, 10 ve 15 liradan satıyoruz. Örtü altı sera üretimine alternatif bir üretim." dedi.
Diğer örtü altı domates, biber, patlıcan gibi ürünlere göre üretim maliyetlerinin daha düşük olduğunu vurgulayan Bayram, maliyeti düşük, getirisi yüksek bir üretim olduğunu vurguladı.

Beykonak, Antalya, Kumluca, Güncel

Kaynak: AA

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