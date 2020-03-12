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Kumluca'da evlerden 17 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 5 şüpheli yakalandı

Kumluca'da evlerden 17 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 5 şüpheli yakalandı İki ayrı daireden 17 bin TL'lik ziynet eşyası çalıp kameraları görünce yüzlerini kapattılar 3'ü kadın 5 şüphelinin Kumluca ilçesinde girdikleri iki evden 17 bin 500 TL değerinde ziynet eşyası çaldıkları...

12.03.2020 18:47 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:49
Kumluca 'da evlerden 17 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 5 şüpheli yakalandı
İki ayrı daireden 17 bin TL'lik ziynet eşyası çalıp kameraları görünce yüzlerini kapattılar
3'ü kadın 5 şüphelinin Kumluca ilçesinde girdikleri iki evden 17 bin 500 TL değerinde ziynet eşyası çaldıkları belirlendi
ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki ayrı evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3'ü kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde kilitli olmayan kapı kilit dilini düşürmek suretiyle meydana gelen hırsızlık olaylarını önlemek için çalışmalarını arttırdı. Yapılan çalışmalar kapsamında ekipler, Kepez ilçesi Zeytinlik Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonu içinde şüpheli şahısların kullandığı 07 AIL 644 plaka sayılı otomobil belirlendi.
Şüphelilerin yapılan sorgulamasında, araçta bulunan K.G.'nin "hükümlü ve tutuklunun kaçması" ve "hırsızlık" suçlarından arandığının tespit edilmesi üzerine araçta bulunan S.A, C.B, K.A. ve T.A. gözaltına alındı. Araçta kapı kilit dilini düşürmede kullanılan iki plastik aparat ve çeşitli kıyafetler ele geçirildi.
Şüphelilerin daha önce hırsızlık olayına karışıp karışmadıklarının tespiti için güvenlik kameralarında yapılan incelemede şüphelilerin Kumluca ilçesinde iki ayrı evde 17 bin 500 TL değerinde ziynet eşyası çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin olay anında kullandıkları kıyafet poşetleri de araçta ele geçirildi. 5 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi. Kumluca'da evlerden 17 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 5 şüpheli yakalandı

Kaynak: İHA

Etiketler : Kumluca, 3. Sayfa

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