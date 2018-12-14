Kumluca'da "Hoş Sada 4" Kitabının Tanıtımı Yapıldı

14 Aralık 2018 Cuma 12:57



14 Aralık 2018 Cuma 12:57

Antalya'nın Kumluca ilçesinde kültür hizmeti olarak 2003 yılından bu yana her beş yılda bir yayımlanan "Hoş Sada" kitabının son sayısı için tanıtım toplantısı düzenlendi.Kumluca Belediyesi konferans salonunda gerçekleştirilen "Hoş Sada 4" kitabının tanıtım toplantısına Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, Belediye Başkanı Yusuf Göven, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, başkan yardımcıları Mustafa Sungur ve Süleyman Falay, kitapta eseri yayınlanmaya hak kazanan eser sahipleri ve vatandaşlar katıldı.Törende konuşan Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, okumayı ve yazmayı sevmeyen bir millet olarak, bu tür eserlerin rotaya çıkmasının çok önemli olduğunu söyledi.Yazılan, resmedilen düşüncelerin ortaya konulduğu eserlerin bir kitapta toplanmasının çok güzel bir çalışma olduğunu vurgulayan Uzun, "Bu kitabın Kumluca'da yaşayacak gelecek nesiller için çok güzel bir kültür hazinesi olacağından eminim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. İnşallah bundan sonraki yıllarda da bu eserler devam ettirilir." dedi.Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, gelecekte Kumluca'nın yaşam ve kültürünü anlatan bir kitabın tanıtımı için bir arada bulunduklarını, bu buluşmanın çok önemli olduğunu ve emeği geçenlere teşekkür ettiklerini kaydetti.Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven ise eski medeniyetlerin tarihlerini taşa yazdıklarını, Kumluca'da yaşayan insanların da ilçenin tarihini bu kitaba yazarak gelecek nesillere aktarılmasını sağladıklarını ifade etti.Gelecek nesillerin 2018 yılında Kumluca halkının nasıl yaşadığını kitabı okuduklarında daha iyi anlama şansına sahip olacaklarını belirten Göven, "Bu yüzden çok önemli bir eser hazırlamış olduk. Önceki dönem Belediye Başkanımız Hüsamettin Çetinkaya, 2003 yılında böyle bir çalışma başlatmış, devlette devamlılık ve süreklilik vardır. Biz de bu çalışmayı devam ettirdik. Kitabımıza eser gönderen ve hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.Resim, mani, şiir, anı, hikaye, mektup ve fotoğraf dallarında eserlerin yer aldığı "Hoş Sada 4" adlı kitapta düzenlenen yarışmalar sonucunda jüri üyelerinin belirlediği ve dereceye giren eserler bulunuyor.