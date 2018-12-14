Kumluca'da "Hoş Sada" Tanıtımı

14 Aralık 2018 Cuma 11:20



14 Aralık 2018 Cuma 11:20

Kumluca Belediyesi'nin kültür hizmeti olarak 2003 yılından beri her beş yılda bir yayınlanan "Hoş Sada" kitabının son sayısı tanıtıldı.Kumluca Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen tanıtıma Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, Kumluca Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Sungur, Süleyman Falay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Gergin yarışma sonucu, kitapta eseri yayınlanmaya hak kazanan eser sahipleri ve vatandaşlar katıldı.Resim, mani, şiir, anı, hikaye, mektup ve fotoğraf dallarında eserlerin yer aldığı "Hoş Sada" adlı kitapta düzenlenen yarışmalar sonucunda jüri üyelerinin belirlediği ve dereceye girenlerin eserleri bulunuyor.2003 yılından beri her beş yılda bir yayınlanan "Hoş Sada" kitabının lansmanında, kitapta eseri yayınlanmaya hak kazanan eser sahiplerine değişik ödüller verildi.Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, "Eski medeniyetler tarihi taşa yazmışlar. Biz ilçemizin tarihini bu kitaba yazdık. Gelecek nesiller 2018 yılında Kumluca halkı nasıl yaşıyormuş, 2018 yılının şartları nelermiş bu kitaptan okuyacak. Bu yüzden çok önemli bir eser hazırlamış olduk. Önceki dönem Belediye Başkanımız Hüsamettin Çetinkaya, 2003 yılında böyle bir çalışma başlatmış, devlette devamlılık ve süreklilik vardır. Bizde bu çalışmayı devam ettirdik. Kitabımıza eser gönderen ve hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun da, "Okumayı ve yazmayı sevmeyen bir milletiz. Yazılan resmedilen eserlerin bu kitapta toplanması çok güzel bir çalışmadır. Bu kitap Kumluca'da yaşayacak gelecek nesiller için çok güzel bir kültür hazinesi olacağından eminim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." Tören dereceye giren ve kitapta eseri bulunan yarışmacılara ödüllerinin verilmesi ile son buldu. - ANTALYA