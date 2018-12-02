Kumluca'da Kadına Yönelik Şiddet Semineri

02 Aralık 2018 Pazar 12:01



02 Aralık 2018 Pazar 12:01

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezinin Katkıları ile "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Seminer" programı gerçekleştirildiKumluca Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen Seminere, Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selma Öncel, öğretim görevlileri, fakülte öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. Birleşmiş Milletler'in 17 Aralık 1999 da kabul ettiği "Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması için Ulusulararası Mücadele Günü" kapsamında düzenlenen seminerde, Antalya Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Uzmanı Psikolog Emine Anadol, kadın erkek eşitsizliği, kalıp yargılar, ayrımcılık, kadına yönelik şiddetin türleri, kadına yönelik şiddetin kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkileri, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda uluslar arası ve ulusal mevzuat, kadına yönelik şiddet konusunda hizmet veren kurum ve kuruluşlar hakkında bilgiler verdi.ŞÖNİM Uzmanı Psikolog Emine Anadol; " Kadına yönelik şiddet sadece ülkemizin değil dünyanın sorunudur. Dünyada her yıl 1.4 milyon insanın şiddet nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir. Dünyada en az 3 kadından 1'i fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalmaktadır. Şiddet yalnızlık, utanma, özgüven eksikliği, depresyon, madde bağımlılığı, yeme bozuklukları gibi durumlara neden olmaktadır. Şiddet nesilden nesile geçmektedir" dedi.Seminer'in sonunda ŞÖNİM Uzmanı Psikolog Emine Anadol'a çiçek ve plaket vermek üzere sahneye gelen Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selma Öncel, Psikolog Emine Anadol'un şiddetin, aile içi şiddetini aşıp günümüzde flört şiddetinin tartışılır hale geldiği sözlerini hatırlatarak " Devletimiz bu konuda da tedbirler almaya başladı. Aile içi şiddeti önleme mücadelesi verirken, bu şiddet başka alanlara da taştı. Yeni bir şiddet alanımız oldu. Ayrıca basın kuruluşları, şiddet olayına bakarken çok yanlış açılardan bakıyor. Bir misal vermek gerekirse, " Boşanmak Üzere Olan Eşini Öldürdü" başlığı zaten boşanacaktı, bunu hak etmişti anlamına gelen başlıklar şiddeti meşrulaştırıyor. Basın bu tür haberlere yer verirken çok duyarlı ve dikkatli olmalıdır " dedi.Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven ise seminerde çok faydalı bilgilere sahip olduklarını belirtti. Başkan Göven, " 26 yıllık hukukcuyum. Her ne kadar beklediğimiz sonuca ulaşamışsak da devletimiz özellikle kadına uygulanan şiddeti önlemek için gereken mücadeleyi vermektedir. Kadına şiddeti hiçbir şekilde kabul edemeyiz. Yapılan mücadelelere, erkeği şiddete yönelten sebepler üzerinde de çalışılmasını gerektiğini düşünüyorum. Bu sebepleri azaltabilirsek kadına yönelik şiddette o kadar azalacaktır" dedi.Katılımcıların yakalarına kadına yönelik şiddetin engellenmesi farkındalığını temsilen mor kurdele takıldı. - ANTALYA