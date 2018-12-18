Kumluca'da Lise Öğrencilerine Yönelik Tarım Teknolojileri Bölümü Açıldı

Özel Kumluca
Teknokent Koleji kurucusu Nuri Özkan, okulda Tarım Teknolojileri Bölümü açtıklarını söyledi.
Teknokent Koleji kurucuları Özkan, Ertuğrul Acar ve okul müdürü Erkan Kocababa, Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe'yi ziyaret etti.
Kumluca'nın tarım noktasında önemli bir ilçe olduğunu ifade eden Özkan, bu doğrultuda okul bünyesinde 10. sınıf öğrenciler için Tarım Teknolojileri Bölümü açtıklarını ve kayıtların başladığını bildirdi.
Bölümün ilçeye ve ülkeye yararlı projeler hazırlayacağını dile getiren Özkan, okulda hazırlanan projelerin sahada uygulanacağını kaydetti.
Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe de tarımın gelişmesi, gelecek nesillerin tarıma yönlenmesi ve tarım sektöründe insan yetişmesi açısından bölümü önemsediklerini belirtti.
Kumluca
Kaynak: AA