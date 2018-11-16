Kumluca'da Mahalle Yolları Asfaltlanıyor

Kumluca
'ya bağlı Erentepe
ve Belen
mahallelerinde, asfaltlama çalışması yapılıyor. AK Parti
Kumluca ilçe Başkanı Arif Yavuzer, Antalya
Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Kumluca Şube Müdürü Hüseyin Ulusoy, Erentepe ve Belen Mahallelerinde yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.
İlçede yaşanan içme suyu ve asfalt sıkıntısı ile ilgili girişimlerde bulunduklarını, bu çalışmaların ardından asfalt çalışmasına başlandığını ifade eden Yavuzer, "Yaşanan su ve asfalt sıkıntısı, girişimlerimiz sonucu çözülüyor. Erentepe Mahallesinde devam eden içme suyu şebekesi çalışmalarında sona gelindi. İnşallah bir aksilik olmazsa aralık ayında Belen Mahallemize içme suyu gelmiş olacak." dedi.
İçme suyu çalışmaları sırasında bozulan yollarda altyapı çalışması da yürüttüklerini belirten Yavuzer, Erentepe-Belen mevkinde asfalt çalışmalarının devam ettiğini, Erentepe Mahallesi'nde 9, Belen Mahallesi'nde ise 4 kilometre asfalt çalışması yapılacağını bildirdi.
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