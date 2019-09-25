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Kumluca'da makilik yangını

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yakınındaki makilik alanda yangın çıktı.

25.09.2019 14:51Kumluca'da makilik yangını
ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yakınındaki makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.
Kumluca merkez Sarıcasu Mahallesi Darıyemezler Sokak'taki makilik alanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Kopan elektrik kablosundan çıkan kıvılcımın neden olduğu tahmin edilen yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek çevreye yayıldı. Yerleşim yerleri ve seraların bulunduğu alandaki yangına, ihbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 5 arazöz ve 20 orman işçisiyle Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 2 itfaiye aracı müdahaleye başladı. Bölgedeki elektrik akımı kesilirken, alevlerin kontrol altına alınmasına çalışılıyor. Öte yandan bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri de güvenlik önlemleri aldı.



Kumluca, Güncel

Kaynak: DHA

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