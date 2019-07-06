06.07.2019 14:54
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Kumluca'da motosiklet sürücülerine kask denetimi

Kumluca

Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler,"Hayata Kastım Yok, Kaskım Var" Projesi çerçevesinde ilçenin ana arterlerinde kask takmayan motosiklet sürülerini durdurarak kaskın önemini anlattı.

Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler,"Hayata Kastım Yok, Kaskım Var" Projesi çerçevesinde ilçenin ana arterlerinde kask takmayan motosiklet sürülerini durdurarak kaskın önemini anlattı.

"Hayata Kastım Yok, Kaskım Var" Projesinin Antalya'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla start almasının ardından kontroller sıklaştırıldı. Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri ilçe merkezindeki ana kavşaklarda bilgilendirme uygulaması yaptı. Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin ana kavşaklarında kask takmayan motosiklet sürülerini durdu. Ekipler, sürücülere kaskın önemi anlattı. Kask takmanın hayat kurtardığını anlatan broşürler dağıttı. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Süleyman Soylu, Antalya, Kumluca, Güncel

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