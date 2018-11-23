Kumluca'da Öğrencilere Geri Dönüşüm Anlatıldı

23 Kasım 2018 Cuma 16:41



23 Kasım 2018 Cuma 16:41

Kumluca'da öğrencilerin evlerindeki ambalaj atıklarını ayrıştırmasını sağlamak geri dönüşüm eğitimi verildi.Ambalaj atıklarının kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşümüyle ilgili olarak Sultan Alpaslan ilkokulundaki öğrencilere, Kumluca Belediyesi ve Lisanslı Firma Erensan tarafından geri dönüşüm üzerine bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimi verildi.Eğitimde öğrencilere, ülke kaynaklarının ve çevrenin korunması için ambalaj atıklarının çöpe atılmaması, geri dönüşüme kazandırılarak ekonomik katkıları anlatıldı.Öğrencilere verilen eğitimde hangi atıkların geri dönüşümü var, hangi atıkların yok, atıkların çevreye verdiği zararları hakkında da bilgi verildi.Öğrencilere, plastik, cam gibi atıkların ayrıştırılmasının yanında toplanan bir ton kağıt atık sayesinde 17 yetişkin ağacın kesilmekten kurtulduğu hatırlatıldı.