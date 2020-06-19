Kumluca'da örtü altı tarım üretimine alternatif erik üretimi gerçekleştirildi

Kumluca ilçesinde yaklaşık beş dekar arazisine erik fidanı diken üretici Ali Çaybaş, sezonun ilk erik hasadını gerçekleştirdi.

19.06.2020 17:35 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:53
Kumluca ilçesinde yaklaşık beş dekar arazisine erik fidanı diken üretici Ali Çaybaş, sezonun ilk erik hasadını gerçekleştirdi. 
Türkiye'de örtü altı tarımda önemli bir bulunan Antalya'nın Kumluca ilçesinde tarımsal üretimin çeşitliliğini arttırma ve seracılığa alternatif üretimler gerçekleştirmek adına yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi.
Kumluca ilçesinde çiftçilik yapan Ali Çaybaş, sera üretimin yanı sıra Erentepe Mahallesinde bulunan yaklaşık beş dekarlık açık alan arazisine Mürdüm Eriği fidanı dikti. İlk yılında ürün vermeyen erik fidanları, ikinci ve üçüncü yıllarında ürün vermeye başladı. 
Bu yılın ilk hasadını gerçekleştiren Ali Çaybaş'ı erik bahçesinde ziyaret eden Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Kumluca'nın iklimsel özelliğinin yılın 12 ayı, hemen hemen her türlü üretimin gerçekleştirilebilmesine izin verdiğini söyledi. 
Seracılığa alternatif ve sera kurma olanağı kısıtlı olan alanlar için meyve üretimine örnek olarak gerçekleştirilen erik üretimin güzel olduğunu ifade eden başkan Köleoğlu, bu tür üretimlerin desteklenmesi ve çoğaltılması gerektiğini belirtti. 
Üretici Ali Çaybaş da ilk zamanlar erik fidanlarını dikerken olup olmayacağı konusunda bazı endişeleri olduğunu, ancak ürünleri hasat etmeye başlayınca ve pazarda ürüne olan talebi görünce yatığı işin kendilerine mutluluk verdiğini söyledi. 
Erik ağaçlarının henüz tam verime oturmadığını belirten Çaybaş, "Her yıl Haziran ayının 10'u ile 25'i arasında hasat yapıyoruz. Bu yıl bahçemizden beklentimiz 10 ton civarında bir ürün. Hem iç pazarda hem de dışa pazara dönük ihracat anlamında talep var. İç pazarda talebe göre kilo fiyatı 8 ile 12 lira arasında değişiyor. Üretim masrafı, açık alanların değerlendirilmesi olarak baktığımızda getirisi güzel. Ben üretim yapmak isteyen herkese tavsiye ederim." dedi. Kumluca’da örtü altı tarım üretimine alternatif erik üretimi gerçekleştirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Antalya, Kumluca, Güncel, Haber

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