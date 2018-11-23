Kumluca'da "Peygamberimiz ve Gençlik" Programı Düzenlendi

23 Kasım 2018 Cuma 14:27



23 Kasım 2018 Cuma 14:27

Kumluca Müftülüğü tarafından "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu program düzenlendi.Kumluca Belediyesi Mehmet Akif Kültür Sanat ve Kongre Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu program, Kaymakam Hakkı Uzun, Belediye Başkanı Yusuf Göven, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Altınay ve daire amirlerinin de katılımıyla yapıldı.Kumluca Müftüsü Hacı Kahraman, programda yaptığı konuşmada, anne babalar ile evlatlar arasında zaman zaman çatışmalar olabildiğini, bunun aslında karşılıklı konuşma ve İslam kuralları çerçevesinde çözüme kavuşabileceğini söyledi.Anne baba ile evlat ilişkisinden Kur'an-ı Kerim'de bahsedildiğini ifade eden Kahraman, "Anne baba ile evlat arasındaki ilişkilerin, evladın İslam'a göre nasıl yetiştirildiğini konu edinen ayetler var. Hepimiz Kur'anın bize verdiği mesajlara göre yaşasak ilişkilerimizde sorun yaşayacağımızı sanmıyorum. Hem dinimiz hem de Peygamberimiz gençlerimize en iyi rol modeldir." dedi.Hazreti Muhammed'in hayatına ilişkin sinevizyon gösterisinin sunulduğu programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.