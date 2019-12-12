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Kumluca'da sağanak sonrası çalışma yapıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesi Adrasan Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağmur sonrası, belediye ekipleri çalışma başlattı.

12.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:11Kumluca'da sağanak sonrası çalışma yapıldı
Antalya'nın Kumluca ilçesi Adrasan Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağmur sonrası, belediye ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, dalgaların getirdiği ve yolda kirlilik oluşturan atıkları temizleyerek, yeniden kanallar açtı, biriken sel sularının denize akmasını sağladı.

Antalya'da meteorolojinin verdiği kırmızı alarmdan sonra oluşan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla bugün öğle saatlerine kadar süren sağanak yağmur, Adrasan Mahallesi'nde küçük çaplı hasarlara neden oldu. Fırtına yüzünden yükselen dalgalar, karadan gelen sel sularının şişmesine sebep oldu. Dalgalar ise sahilden geçen yola kadar çıktı. Kumluca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, dalgaların getirdiği ve yolda kirlilik oluşturan atıkları temizledi, yeniden kanallar açarak, biriken sel sularının denize akmasını sağladı.

Belediye bünyesinde afet koordinasyon kurulu oluşturduklarını ifade eden Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "İlçe genelinde herhangi bir olumsuzluk olup olmadığı konusunda sürekli irtibat içinde olduk. Çok şükür bir hasar olmadan atlattık. Keşişleme yönünden esen fırtına denizdeki dalgaların yükselmesine neden oldu. Dalgalar Sarıkavak Deresinden gelen sel sularının geriye doğru şişmesine neden oldu. Ekiplerimiz gece gündüz çalıştı. Kodu denizden düşük olan alanlarla da yapay göletcikler oluştu. Bu alanlardaki sel sularını iş makinalarıyla kanal açarak denize akmasını sağladık" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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