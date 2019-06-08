08.06.2019 18:12
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Kumluca'da "şekerli" trafik uygulaması

Kumluca

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Ramazan Bayramı tatili dönüşleri nedeniyle gerçekleştirilen trafik uygulamasında sürücülere şeker ikram edildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Ramazan Bayramı tatili dönüşleri nedeniyle gerçekleştirilen trafik uygulamasında sürücülere şeker ikram edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince, belirli güzergahlarda trafik uygulaması yapıldı.
Uygulamaya Kaymakam Hakkı Uzun, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Demir ve Emniyet Müdürü Cemil Doğan da katıldı.
Durdurulan araç sürücülerine şeker ve kolonya ikram edildi, trafik kurallarıyla ilgili broşürler dağıtıldı.
Kaymakam Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafik kazalarının altında yatan ana temelin kural ihlalleri olduğunu dile getirdi.
Bayram dolayısıyla trafikte yoğunluk yaşandığına işaret eden Uzun, "Bayramlar, sevinç ve mutluluklarımızın arttığı özel günlerdir. Bu günlerde yaşanabilecek kazalarla bu sevinçlerimiz hüzne dönüşmesin. Lütfen herkes trafik kurallarına uysun, kurallara uyduğumuz zaman kazalar daha az olacaktır." diye konuştu.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı, Antalya, Kumluca, Güncel