Kumluca'da "şekerli" trafik uygulaması

Antalya
'nın Kumluca
ilçesinde Ramazan Bayramı
tatili dönüşleri nedeniyle gerçekleştirilen trafik uygulamasında sürücülere şeker ikram edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ve Jandarma
Komutanlığı ekiplerince, belirli güzergahlarda trafik uygulaması yapıldı.
Uygulamaya Kaymakam Hakkı Uzun
, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Demir
ve Emniyet Müdürü Cemil Doğan
da katıldı.
Durdurulan araç sürücülerine şeker ve kolonya ikram edildi, trafik kurallarıyla ilgili broşürler dağıtıldı.
Kaymakam Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafik kazalarının altında yatan ana temelin kural ihlalleri olduğunu dile getirdi.
Bayram dolayısıyla trafikte yoğunluk yaşandığına işaret eden Uzun, "Bayramlar, sevinç ve mutluluklarımızın arttığı özel günlerdir. Bu günlerde yaşanabilecek kazalarla bu sevinçlerimiz hüzne dönüşmesin. Lütfen herkes trafik kurallarına uysun, kurallara uyduğumuz zaman kazalar daha az olacaktır." diye konuştu.
Kaynak: AA
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