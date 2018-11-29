Kumluca'da "Sıfır Atık" Semineri

29 Kasım 2018 Perşembe 13:57



29 Kasım 2018 Perşembe 13:57

Antalya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü tarafından Kumluca Belediye personeline "Sıfır atık" semineri verildi.Kumluca Belediyesi konferans salonunda gerçekleştirilen seminere, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Falay, ilçedeki eğitim kurumu idarecileri, sıfır atık okul temsilcileri ve belediye personeli katıldı.İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğünden Çevre Yüksek Mühendisi Didem Yılmaz, "Sıfır atık" projesiyle atıkların, cam, plastik, sıvı, kağıt gibi sınıflara evlerde ve iş yerlerinde ayrıştırılarak geri dönüşümünün hedeflendiğini söyledi.Yılmaz, "Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde, atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir ülke yaşanır bir dünya bırakmak hedefimiz. Bu amaçla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde 'Sıfır atık' projesinin tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılarak insanlığın geleceği adına bir sorumluluk hareketi olarak uygulanmasını sağlamak istiyoruz." diye konuştu.Bu amaçla toplumda geri dönüşüm bilinci oluşturmak adına seminerleri düzenlediklerini dile getiren Yılmaz, projenin uygulanmasında öncelikle kurumların desteğinin önemli olduğunu bildirdi.