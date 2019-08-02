Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kumluca'da trafik kazası: 1 yaralı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

02.08.2019 10:32 Kumluca'da trafik kazası: 1 yaralı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bağlık Mahallesi Hasan Tuna Caddesi'nde Orkun G'nin (18) kullandığı 07 K 2917 plakalı motosiklet ile M.D idaresindeki 07 EON 06 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Orkun G. ağır yaralanırken çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç kaldırıma çıkarak reklam ve yön tabelalarına çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen 112 sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ticari araç sürücüsü M.D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Bağlık mahallesi, Antalya, Kumluca, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:41   Tosya'da bahçeye ekili 20 kök kenevir ele geçirildi
12:32   Saka kuşu avcılarına 26 bin 336 lira ceza
12:20   Kaybolan engelli vatandaşı iz köpeği buldu
12:18   Karısının kolunu kırdığı iddia edilen koca gözaltına alındı
12:16   İnegöl'de dehşet veren kaza: 1'i ağır 2 yaralı
12:14   Hatay'da 10 düzensiz göçmen yakalandı
12:12   Hırsızlık için İstanbul'a gelen şebekeye operasyon: 6 gözaltı