17.07.2019 12:21
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Kumluca'da üç mahalleye içme suyu verilemiyor

Kumluca

Kumluca ilçesinde ana şebeke borusundaki arıza nedeniyle üç mahalleye içme suyu verilemiyor.

Kumluca ilçesinde ana şebeke borusundaki arıza nedeniyle üç mahalleye içme suyu verilemiyor.
Mavikent, Beykonak ve Adrasan mahallelerine içme suyu sağlayan ana şebekede dün öğleden sonra arıza meydana geldi. Kumluca'dan Beykonak Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan ana yol güzergahında meydana gelen arıza nedeniyle yolda kısmen hasar oluştu.
Özellikle turizm merkezleri Karaöz ve Adrasan'da su kesintisi yüzünden vatandaşların mağdur olmaması için ASAT ekipleri gece boyunca çalışma yaptı. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, içme suyu arızasının giderilmesi için ekiplerin gece boyunca çalıştıklarını, çalışmanın devam ettiğini söyledi.
Köleoğlu, arızanın bugün giderilerek mahallelere içme suyu verilmesini ümit ettiklerini bildirdi.
Kaynak: AA
Beykonak, Mavikent, Adrasan, Kumluca, Güncel

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