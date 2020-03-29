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Kumluca'da vatandaşlar "Evde kal" çağrısına uyuyor

Kumluca'da vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uzmanların "Evde kal" çağrısına uyduğu görüldü.

29.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:02
Kumluca'da vatandaşlar
Kumluca 'da vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uzmanların "Evde kal" çağrısına uyduğu görüldü.
Yeni tip koronavirüs nedeniyle mesire-ören yerleri, piknik alanları ve sahillere girişe yasak getirilmesinin ardından, hafta sonları yoğun olan Kumluca'daki deniz kıyısı, piknik ve mesire alanlarının boş olduğu gözlendi. Kırsal mahallelerde ise jandarma ekipleri, araçlardan megafonlarla vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.
65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların temel ihtiyaçları ise Kaymakamlık başkanlığında jandarma, emniyet ve belediye ekiplerince oluşturulan Vefa Sosyal Destek ekiplerince karşılanıyor.
Yasak kapsamında dışarı çıkamayan Adrasan ve Olimpos'ta ikamet eden 65 yaş üstündeki yerleşik yabancıların ihtiyaçları da jandarma ekipleri tarafından karşılandı.
Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, vatandaşların ilçeye bağlı Adrasan ve Olimpos gibi turistik mahalleleriyle, sahil bantları, mesire ve ören yerleri, piknik alanlarını kullanmamaları, deniz kıyısında balık tutmamaları ve her türlü yürüyüş, koşu gibi sportif faaliyetleri için sokağa çıkmadıklarını gözlemlediklerini söyledi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Adrasan, Kumluca, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Kumluca'da vatandaşlar 'Evde kal' çağrısına uyuyor - Haberler

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