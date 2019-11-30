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Kumluca'da yeni hal sezonu açıldı

Kumluca Sebze ve Meyve Hali'nde bu sabah yeni sezon açılış töreni gerçekleştirildi.

30.11.2019 10:16 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:21Kumluca'da yeni hal sezonu açıldı
Sebze ve Meyve Hali'nde bu sabah yeni sezon açılış töreni gerçekleştirildi.

Domates üreticileri sabah saat 04.00 sıralarında toptancı haline traktör römorkunda ve kamyon kasasında ürünlerini getirdi. Çiftçi, komisyoncu ve tüccaralar arasında uzun pazarlıklar sonucunda, domatesler satıldı ve paketleme işlemleri yapılmak üzere ardiyelere gönderildi.

Kumluca Belediyesi bu işlemlerin yapıldığı esnada gecenin sabah aydınlığına kavuşmadan toptancı haline gelen üretici, komisyoncu ve tüccarlara çorba ve kahvaltı ikram etti.

Kapalı hal meydanında gerçekleşen çorba dağıtımı ve kahvaltı ikramına Kumluca belediye Başkanı Mustfa Köleoğlu'da katıldı. Köleoğlu, Kumluca Belediyesi aşçıları tarafından hazırlanan çorbaları hal içinde bulunan vatandaşlara ikram etti.

Başkan Köleoğlu, çiftçi, komisyoncu ve tüccarlarla birlikte kahvaltı yaptı. Kahvaltı esnasında Kuranı Kerim ve dua okundu.

Toptancı hal esnafını ve çiftçileri de ziyaret eden Mustafa Köleoğlu, "Bugün çiftçi, komisyoncu ve tüccarlarımızla birlikte çorba içtik. Kahvaltı yaptık. Yeni hal sezonumuzu açtık. Türkiye'nin ve dünyanın sağlıklı gıdaya ihtiyacı var. Bu sağlıklı gıda da Kumluca'mızda var. Türkiye'mizin her yerine ve Dünya'ya sağlıklı gıdalarımızı göndereceğiz. Hep birlikte üreteceğiz ve Kumluca'mızın kalkınmasın katkı sağlayacağız" dedi. - ANTALYA

Kumluca Belediyesi, Kumluca, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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