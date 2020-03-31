Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kumluca'da yetiştirilen ürünler el değmeden üreticiye ulaştırılıyor

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde örtü altında yetiştirilen sebzeler el değmeden, hijyenik koşullarda tüketiciye ulaştırılıyor.

31.03.2020 17:47 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:47
Kumluca'da yetiştirilen ürünler el değmeden üreticiye ulaştırılıyor

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde örtü altında yetiştirilen sebzeler el değmeden, hijyenik koşullarda tüketiciye ulaştırılıyor. Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, "Evlere hapis olduğumuz bu günlerde rafların boş kalmamasını sağlayan gıda üretiminde büyük özveriyle çalışan çiftçilerimizi, onlara destek veren tarım paydaşlarını ellerim patlayıncaya kadar alkışlamak istiyorum. Bu zor dönemde, zor şartlarda hiç durmadan üretmeye devam ediyorlar" dedi.

Türkiye genelinde koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, vatandaşlar evlerinden çıkmamaya özen gösterirken, ülkenin en önemli sebze üretim merkezi Kumluca'da, üreticiler aralıksız çalışmayı sürdürüyor. Örtü altında yetiştirilen sebzeler çiftçiler tarafından seralardan toplandıktan sonra toptancı haline getiriliyor. Burada el değmeden, hijyenik şekilde paketlenen ürünler ihracata ve iç piyasaya sevk ediliyor.

'ELLERİM PATLAYINCAYA KADAR ALKIŞLAMAK İSTİYORUM'

Paketleme tesisini ziyaret eden KUTSO Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, "Sıkıntılı günlerden geçtiğimiz günlerde büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarını ellerim patlayıncaya kadar alkışlamak istiyorum. Bu arada bir grubu daha alkışlamak istiyorum. Gerçekten evlere hapis olduğumuz bu günlerde rafların boş kalmamasını sağlayan gıda üretiminde büyük özveriyle çalışan çiftçilerimizi onlara destek veren tarım paydaşlarını ellerim patlayıncaya kadar alkışlamak istiyorum. Bu zor dönemde, zor şartlarda hiç durmadan üretmeye devam ediyorlar" dedi.

'GÜVENEREK TÜKETMELERİNİ ÖNERİYORUM'

Son dönemdeki virüs salgını nedeniyle hijyen koşullarının biraz daha ön plana çıktığını vurgulayan Murat Hüdavendigar Günay, "Tarım ve Ticaret bakanlıklarının bizlere gönderdiği direktifler doğrultusunda özellikle paketleme tesislerinde üreticiden gelen ürünleri el değmemiş şekilde yarımşar, birer kiloluk paketlerle yine el değmeden tüketiciye ulaşacak şekilde hijyenik bir şekilde paketleyerek yurdun çeşitli yerlerine sevk ediyoruz. Tüketicilerimize; gönül rahatlığıyla vücut direncinin yükseltilmesi, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi açısından çok önemli olan bizim ürettiğimiz sebzelerimizi, C vitamini deposu ürünlerimizi güvenerek tüketmelerini öneriyorum" diye konuştu.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Murat Hüdavendigar, Kumluca, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kumluca'da yetiştirilen ürünler el değmeden üreticiye ulaştırılıyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İtalya’da korona bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 837 kişi öldü Haberler
İtalya'da korona bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 837 kişi öldü
Koronaya yakalanan Kırklareli Valisi karantinaya alındı Haberler
Koronaya yakalanan Kırklareli Valisi karantinaya alındı
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan bloke için harekete geçti Haberler
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan bloke için harekete geçti
Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Erdoğan ve Trump, dünyayı etkisi altına alan korona salgınını görüştü Haberler
Erdoğan ve Trump, dünyayı etkisi altına alan korona salgınını görüştü
Sağlık çalışanları temizlik görevlerini unutmadı! Alkış tufanı koptu Haberler
Sağlık çalışanları temizlik görevlerini unutmadı! Alkış tufanı koptu
Bilim Kurulu Üyesi’nden OHAL tartışmalarına yanıt: Travmaya sebep olmamalıyız Haberler
Bilim Kurulu Üyesi'nden OHAL tartışmalarına yanıt: Travmaya sebep olmamalıyız
Trabzon’da 3 mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Trabzon'da 3 mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

19:27: Mardin'de çifte gökkuşağı - Haber 19:26: Karayazılı Devran, kumbarasındaki 29 TL'yi bağışladı - Haber 19:26: Çorum Belediyesi'nden evde kalanlar için kültür hizmeti - Haber 19:26: Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini aştı. - Haber 19:26: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40... - Haber 19:09: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi - Haber 18:50: Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 18:31: Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 18:17: İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu - Haber 18:12: Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı - Haber 17:30: Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü - Haber 14:52: 'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı - Haber