Kumluca'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Projesine Destek

27 Kasım 2018 Salı 14:05



27 Kasım 2018 Salı 14:05

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünce 81 ilde eş zamanlı başlatılan "Yüzme bilmeyen kalmasın" projesi Kumluca'da başladı.İlköğretim okullarından öğrencilerin katıldığı "Yüzme bilmeyen kalmasın" projesine ilk etapta Kumluca Sultan Alpaslan İlkokulu ve Atatürk İlkokulu 3 ve 4. sınıf öğrencileri katıldı.Kumluca Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erol Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin birer aylık periyotlar halinde üç dönemde uygulanacağını ifade etti.Koca, "Cumhurbaşkanlığımızın ikinci yüz günlük icraat programı kapsamında düzenlenecek olan projeyle il ve ilçelerimizde ilkokul 3 ve 4 sınıflarda eğitim gören gençlerimiz öncelikli olarak katılacaklar. Bu projede ülke genelinde toplam 100 bin öğrenci ücretsiz olarak yüzme kursu alacaktır. Proje sayesinde öğrencilerimiz spor tesislerini yakından görecek erken yaşta spora başlayacak." diye konuştu.Kumluca'nın bu konuda olimpik yüzme havuzu bulunan ender ilçelerden olduğunu vurgulayan Koca, olimpik yüzme havuzunda antrenörler eşliğinde gerçekleşecek olan projede, öğrencilerin beden eğitimi ve oyun ders saatlerinde havuza gelerek hem yüzme öğrenecek hem de daha kaliteli zaman geçireceklerini bildirdi.