Kumluca'daki Çocuk Parkları Temizlendi

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:25



21 Kasım 2018 Çarşamba 14:25

Kumluca Belediyesi, park ve bahçelerdeki çocuk oyun gruplarını daha temiz ve hijyenik hale getirmek amacıyla çalışma başlattı.Kumluca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park ve bahçelerde bulunan oyun gruplarını özel üretim ürünlerle dezenfekte ediyor. Her zamanki temizlik çalışmasına ilave olarak başlatılan kapsamlı temizlikte, sağlığı koruyan organik ürünler kullanılıyor.Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulama kapsamında ilçe genelindeki 100'e yakın parktaki alanların büyük bölümünün çocuk oyun gruplarından oluştuğunu, kendilerinin de çocuklar için daha hijyenik bir ortam oluşması açısından temizlik çalışmasına başladıklarını söyledi.Göven, anne ve babaların en büyük endişesinin, çocuklarının hijyenik olmayan alanlarda oyun oynaması olduğunu vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın parklarımızı gönül rahatlığıyla kullanmalarını, anne ve babaların çocuklarını huzur içinde ve güvenle parklara getirmelerini istiyoruz. Günümüz koşullarına uygun, güvenliği ön planda tutan, TSE standartlarında oyun gruplarını parklarımıza yerleştiriyoruz. Buna ilave olarak da bundan böyle rutin olarak sürdüreceğimiz temizlik çalışmasıyla bu ekipmanların daha hijyenik hale getirilmesini amaçladık." dedi.Temizlik çalışmalarında tamamen organik temizlik ürünleri kullanıldığını belirten Göven, bu sayede doğaya zarar vermeden oyuncakları temizlediklerini böylece ekolojik dengeyi de koruduklarını bildirdi.