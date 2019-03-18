Kumluca'daki Hortum Mağdurlarına 6,9 Milyon Liralık Yardım

Kaynak: DHA

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde ocak ayındaki hortum felaketinde zarar gören vatandaşlara dağıtılmak üzere hükümet tarafından 6 milyon 979 bin 593 lira yardım gönderildi.Kumluca'da 24- 26 Ocak tarihlerinde meydana gelen hortum felaketinde Karşıyaka, Narenciye, Kaşapçayırı, 50. Yıl ve Salur mahallelerinde çok sayıda tarım arazisi, ev ve iş yerlerinde zarar meydana geldi. Hortumdan zarar gören vatandaşlara dağıtılmak üzere hükümet tarafından 6 milyon 979 bin 593 lira yardım bugün itibariyle Kumluca Kaymakamlığı'na aktarıldı. Yardımlar vatandaşların hortumdan gördüğü zarar oranında dağıtılacak.PERŞEMBEDEN İTİBAREN DAĞITILACAKKaymakam Hakkı Uzun, "Devletimizden; hortumda zarar gören vatandaşlarımıza toplam 6 milyon 979 bin 593 lira yardım geldi. TARSİM olan üreticilerimiz, ödemelerini afetten bir hafta sonra almışlardı. Gelen yardımı, hortum afetinden zarar gören vatandaşlarımıza Hz. Ömer adaletiyle dağıtacağız. Afetin ardından hemen hasar tespitini yaptırmıştık. Zarar gören vatandaşlarımızın bilgileri vardı. Şimdi bu bilgileri Ziraat Bankamıza ilettik. Perşembe günü hortumdan zarar gören vatandaşlarımız ödemelerini alabilecek" dedi.'HÜKÜMETİMİZ BİZİ MAHCUP ETMEDİ'Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, "Afetin olduğu gün, afetzedelerimizi ziyaretimizde devletimizin, vatandaşın yanında olacağını, yaraları sarmaya çalışacağımızı söylemiştik. Hükümetimiz bizi mahcup etmedi. Bütün seracılarımızın TARSİM yaptırmaları konusunda çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü sigortalı olanların zararının tamamı karşılandı. Sigortasız olanlara da devletimiz belirli oranda ödeme yaptı" diye konuştu.AK Parti İlçe Başkanı Erol Uysal da şöyle dedi:"Afetin yaşandığı günden beri yardım alınması için konunun takipçisi olduk. Meydana gelen zararın boyutunu sürekli AK Parti Antalya milletvekillerimize ve bakanlarımıza ilettik. Onlar da sorunlarımızın yakın takipçisi oldu. Afetten sonra AFAD ve SYDV tarafından evleri hasar gören vatandaşlarımıza ödeme yapılmıştı. Toplam zararımız 53 milyon 979 bin 593 liradır. Bunun 7 milyon 674 bin 401 lirasını TARSİM karşıladı. Hükümetimiz hortumdan zarar gören fakat TARSİM olmayan vatandaşlarımıza yüzde 14.7 oranında ödeme yaptı. Afetzedelerimize ödenecek miktar ise 6 milyon 979 bin 593 liradır."- Antalya