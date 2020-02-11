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Kumluca'daki spor salonlarından polisler ücretsiz faydalanacak

Kumluca ilçesinde Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında polisler spor tesislerinden ücretsiz yararlanabilecek.

11.02.2020 12:26 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:32Kumluca'daki spor salonlarından polisler ücretsiz faydalanacak
ilçesinde Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında polisler spor tesislerinden ücretsiz yararlanabilecek.
Protokol, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca tarafından imzalandı.
İmza töreninde açıklamalarda bulunan Koca, yaptıkları protokol gereği polislerin havuz ve spor salonundan haftanın iki günü ücretsiz olarak faydalanabileceklerini söyledi.
Sağlık yaşam ve yaşam boyu spor yapmanın önemine vurgulayan Koca, "Bu sayede polislerimiz fiziksel ve mental olarak daha zinde olmaları amacıyla Emniyet Müdürlüğümüz ile iş birliği yaptık. Emsal niteliği taşıyan bu projemiz sayesinde yüzme branşına olan ilgi daha da artacaktır. Kumluca halkımıza örnek olacağını düşünüyorum." diye konuştu.
Doğan da iş birliği protokolünün, emniyet mensuplarının daha sağlıklı olmaları ve sosyal etkinliklere katılımlarının sağlanması açısından önemli bulduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Emniyet Müdürlüğü, Cemil Doğan, Kumluca, Güncel

Kaynak: AA

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